Рус

Блекаут на лівому березі та пошкоджена багатоповерхівка. Наслідки нічної атаки Росії на Київ (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1041
На лівому березі повністю зникло світло Новина оновлена 10 жовтня 2025, 07:49
На лівому березі повністю зникло світло. Фото Колаж "Телеграф", Ян Доброносов

Через ворожі удари у столиці є руйнування та поранені

Київ зазнав масштабної атаки в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія застосувала ударні дрони та балістичні ракети. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження, відомо про 12 постраждалих, на лівому березі столиці стався блекаут.

Що треба знати:

  • Росія влаштувала масштабну комбіновану атаку на Україну, на Київ летіли дрони та балістика
  • Є пошкодження в кількох районах столиці, відомо про постраждалих
  • Лівий берег лишився без електропостачання, також є суттєві обмеження в роботі метрополітену

Ворог почав обстріл з вечора, запустивши "шахеди". Потім Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег Києва лишився без енергопостачання. Також є проблеми з подачею води. Наскільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електро- та водопостачання.

Наслідки атаки на Київ:

  • Печерський район — уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, пожежу ліквідовано
  • Голосіївський район — пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.
  • Деснянський район — за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.
  • Подільський район — падіння уламків на відкритій території

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав лівий берег Києва, що лишився без електропостачання. Вулиці та будинки занурилися у темряву.

Лівий берег КИєва без світла через обстріл РФ
Лівий берег столиці занурився у темряву
Світло у Києві зникла через російський удар
Частина Києва без світла
Темний Київ через удари РФ 10 жовтня
Є лише одиничні вогники
Лівий берег Києва без світла 10 жовтня 2025
Люди користуються автономними джерелами світла

У ДСНС поінформували, що у Печерському районі, де уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці, рятувальники врятували 20 осіб. Дев'ятеро травмовано, п’ятьох людей передали медикам.

Поранені через удар РФ по Києву 10.10.2025
Рятувальники передали постраждалих медикам
Рятувальна операція у будинку Києва, що постраждав від обстрілу РФ
Рятувальна операція

Зміни в роботі метро

Через наслідки атаки 10 жовтня столичне метро працює з суттєвими обмеженнями, повідомили у КМДА. Рух поїздів на ділянці від станції "Славутич" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.

Як працює метро у Києві 10 жовтня:

  • Червона лінія: Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин
  • Синя лінія: Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху — 6 хвилин
  • Зелена лінія: Рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі" з інтервалом очікування поїзда 7 хвилин

Як повідомляв "Телеграф", окрім Києва в ніч на п'ятницю Росія атакувала Запоріжжя, а також Дніпро та область. На Дніпропетровщині виникли перебої зі світлом, жителів Запорізької області просять обмежити споживання газу.

Теги:
#Київ #Метро #Атака #Відключення світла