Блекаут на лівому березі та пошкоджена багатоповерхівка. Наслідки нічної атаки Росії на Київ (фото та відео)

Через ворожі удари у столиці є руйнування та поранені

Київ зазнав масштабної атаки в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія застосувала ударні дрони та балістичні ракети. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження, відомо про 12 постраждалих, на лівому березі столиці стався блекаут.

Що треба знати:

Росія влаштувала масштабну комбіновану атаку на Україну, на Київ летіли дрони та балістика

Є пошкодження в кількох районах столиці, відомо про постраждалих

Лівий берег лишився без електропостачання, також є суттєві обмеження в роботі метрополітену

Ворог почав обстріл з вечора, запустивши "шахеди". Потім Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег Києва лишився без енергопостачання. Також є проблеми з подачею води. Наскільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електро- та водопостачання.

Наслідки атаки на Київ:

Печерський район — уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, пожежу ліквідовано

— уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, пожежу ліквідовано Голосіївський район — пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

— пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі. Деснянський район — за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

— за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. Подільський район — падіння уламків на відкритій території

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав лівий берег Києва, що лишився без електропостачання. Вулиці та будинки занурилися у темряву.

Лівий берег столиці занурився у темряву

Частина Києва без світла

Є лише одиничні вогники

Люди користуються автономними джерелами світла

У ДСНС поінформували, що у Печерському районі, де уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці, рятувальники врятували 20 осіб. Дев'ятеро травмовано, п’ятьох людей передали медикам.

Рятувальники передали постраждалих медикам

Рятувальна операція

Зміни в роботі метро

Через наслідки атаки 10 жовтня столичне метро працює з суттєвими обмеженнями, повідомили у КМДА. Рух поїздів на ділянці від станції "Славутич" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.

Як працює метро у Києві 10 жовтня:

Червона лінія: Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин

Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин Синя лінія: Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху — 6 хвилин

Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху — 6 хвилин Зелена лінія: Рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі" з інтервалом очікування поїзда 7 хвилин

Як повідомляв "Телеграф", окрім Києва в ніч на п'ятницю Росія атакувала Запоріжжя, а також Дніпро та область. На Дніпропетровщині виникли перебої зі світлом, жителів Запорізької області просять обмежити споживання газу.