Блекаут на лівому березі та пошкоджена багатоповерхівка. Наслідки нічної атаки Росії на Київ (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1041
Через ворожі удари у столиці є руйнування та поранені
Київ зазнав масштабної атаки в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія застосувала ударні дрони та балістичні ракети. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження, відомо про 12 постраждалих, на лівому березі столиці стався блекаут.
Що треба знати:
- Росія влаштувала масштабну комбіновану атаку на Україну, на Київ летіли дрони та балістика
- Є пошкодження в кількох районах столиці, відомо про постраждалих
- Лівий берег лишився без електропостачання, також є суттєві обмеження в роботі метрополітену
Ворог почав обстріл з вечора, запустивши "шахеди". Потім Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях.
У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег Києва лишився без енергопостачання. Також є проблеми з подачею води. Наскільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електро- та водопостачання.
Наслідки атаки на Київ:
- Печерський район — уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, пожежу ліквідовано
- Голосіївський район — пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.
- Деснянський район — за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.
- Подільський район — падіння уламків на відкритій території
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав лівий берег Києва, що лишився без електропостачання. Вулиці та будинки занурилися у темряву.
У ДСНС поінформували, що у Печерському районі, де уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці, рятувальники врятували 20 осіб. Дев'ятеро травмовано, п’ятьох людей передали медикам.
Зміни в роботі метро
Через наслідки атаки 10 жовтня столичне метро працює з суттєвими обмеженнями, повідомили у КМДА. Рух поїздів на ділянці від станції "Славутич" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.
Як працює метро у Києві 10 жовтня:
- Червона лінія: Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин
- Синя лінія: Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху — 6 хвилин
- Зелена лінія: Рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі" з інтервалом очікування поїзда 7 хвилин
Як повідомляв "Телеграф", окрім Києва в ніч на п'ятницю Росія атакувала Запоріжжя, а також Дніпро та область. На Дніпропетровщині виникли перебої зі світлом, жителів Запорізької області просять обмежити споживання газу.