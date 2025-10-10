Мінус один: в Росії розбився носій "Кинджалів" МіГ-31К

Літаки цього типу є для росіян дуже важливими, оскільки не виготовляються з 1993 року

В Липецькій області РФ розбився багатоцільовий винищувач МіГ-31К, носій аеробалістичних ракет "Кинджал". Його екіпаж нібито встиг катапультуватися та вижив, стверджують росіяни.

Що треба знати:

Літак виконував "плановий тренувально-навчальний польот"

Пілотам начебто вдалося врятуватися, але це стверджують росіяни — насправді вони могли загинути

МіГ-31К не виготовляється з 1993 року, втрата кожного такого літака — біль для росіян

Відомо, що винищувач розбився під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту. В Липецькій області знаходиться аеродром "Саваслєйка", перетворений на базу виключно для цього типу літаків. Росіяни стверджують, що екіпаж катапультувався та вижив, що ж там з ним насправді — точно невідомо.

Що таке МіГ-31К

МіГ-31К – модифікована версія радянського надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31, першого радянського літака четвертого покоління. Безпосередньо Міг-31К призначений виключно для ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал". З 1993 року МіГ-31 та його модифікації в Росії не виготовляються.

Швидкість МіГ-31К може досягати 3400 км/год — фактично, він служить "першим ступенем" ракети "Кинджал". Жоден винищувач, який є в України, не здатний розвивати таку швидкість. Але оборотна сторона — потреба у висококваліфікованому екіпажі, дуже малий ресурс дуже складного авіаційного двигуна (менше ніж 300 годин роботи) та невелика кількість літаків МіГ-31К у росіян. За даними з відкритих джерел, у 2025 році росіяни заявили про наявність у них 24 літаків МіГ-31К. Експерти вважають, що реальна кількість у два рази менша. До того ж щонайменше два МіГ-31К були знищені з початку повномасштабної війни проти України.