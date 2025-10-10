Минус один: в России разбился носитель "Кинжалов" МиГ-31К

Самолеты этого типа являются для россиян очень важными, поскольку не производятся с 1993 года

В Липецкой области РФ разбился многоцелевой истребитель МиГ-31К, носитель аэробаллистических ракет "Кинжал". Его экипаж якобы успел катапультироваться и выжил, утверждают россияне.

Что нужно знать:

Самолет выполнял "плановый тренировочно-учебный полет"

Пилотам вроде бы удалось спастись, но это утверждают россияне — на самом деле они могли погибнуть

МиГ-31К не производится с 1993 года, потеря каждого такого самолета — боль для россиян

Известно, что истребитель разбился во время мероприятия по посадке после выполнения планового учебно-тренировочного полета. В Липецкой области находится аэродром "Саваслейка", превращенный в базу исключительно для этого типа самолетов. Россияне утверждают, что экипаж катапультировался и выжил, что там с ним на самом деле — точно неизвестно.

Что такое МиГ-31К

МиГ-31К – модифицированная версия советского сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, первого советского самолета четвертого поколения. Непосредственно МиГ-31К предназначен исключительно для ударов аэробаллистическими ракетами "Кинжал". С 1993 года МиГ-31 и его модификации в России не производятся.

Скорость МиГ-31К может достигать 3400 км/ч – фактически, он служит "первой ступенью" ракеты "Кинжал". Ни один истребитель, который есть у Украины, не способен развивать такую скорость. Но оборотная сторона — потребность в высококвалифицированном экипаже, очень малый ресурс очень сложного авиационного двигателя (менее 300 часов работы) и небольшое количество самолетов МиГ-31К у россиян. По данным из открытых источников, в 2025 году россияне заявили о наличии у них 24 самолетов МиГ-31К. Эксперты считают, что реальное количество в два раза меньше. К тому же, по меньшей мере, два МиГ-31К были уничтожены с начала полномасштабной войны против Украины.