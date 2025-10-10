Потрощені квартири та вибиті вікна. Як виглядає будинок у Києві, постраждалий від російського удару (фото та відео)

Будинок зазнав суттєвих пошкоджень, горіли кілька квартир

В ніч на п'ятницю, 10 жовтня, росіяни масовано атакували Київ — спочатку безпілотниками, а потім балістичними ракетами. Є руйнування у кількох районах столиці, у Печерському пошкоджено багатоповерхівку, палали квартири на кількох поверхах.

Що потрібно знати:

Основною ціллю Росії в ході масованого обстрілу в ніч на п'ятницю став Київ

На лівому березі у Києві стався блекаут, а у Печерському районі пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

Рух транспорту частково обмежено, є зміни в роботі метро та іншого громадського транспорту

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки російської атаки у Печерському районі Києва. З багатоповерхівки, пошкодженої під час обстрілу, рятувальні служби врятували 20 мешканців. За оновленими даними, через атаку в ніч на 10 жовтня у всій столиці постраждало 12 людей, восьмеро з них госпіталізовано. Є зміни в роботі метро та наземного транспорту.

Рятувальники оперативно прибули для допомоги

Вікна та рами винесло ударною хвилею

Одна з постраждалих квартир

У будинку немає електрики

В пошкодженій квартирі - руйнування та безлад

Пожежу, що виникла у багатоповерхівці, оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено вікна та рами, у постраждалих квартирах пошкодження та вода, якою гасили вогонь.

Зміни руху транспорту

У КМВА повідомили, що через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку станції метро "Либідська". На місці працюють відповідні служби та техніка.

Що відомо про нічний обстріл України

В ніч на 10 жовтня РФ влаштувала масований комбінований обстріл, застосувавши багато ударних дронів та балістичні ракети. Під ударом, окрім столиці, були Запоріжжя, Дніпро та область та інші населені пункти. Росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. На лівому березі у Києві стався блекаут. Жителів Запорізької області закликали економити газ.

Як повідомляв "Телеграф", на Дніпропетровщині через ворожі обстріли постраждали Дніпро, Кам'янське, Криворізький район, Синельниківська, Миколаївська та Нікопольська громади. Поранений 66-річний чоловік. Основною метою росіян було пошкодження енергетичної інфраструктури, сталося кілька пожеж.