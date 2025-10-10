Разбитые квартиры и выбитые окна. Как выглядит дом в Киеве, пострадавший от российского удара (фото и видео)

Здание получило серьезные повреждения, горели несколько квартир

В ночь на пятницу, 10 октября, россияне массированно атаковали Киев — сначала беспилотниками, а затем баллистическими ракетами. Есть разрушения в нескольких районах столицы, в Печерском повреждена многоэтажка, горели квартиры на нескольких этажах.

Что надо знать:

Основной целью России в ходе массированного обстрела в ночь на пятницу стал Киев

На левом берегу в Киеве произошел блэкаут, а в Печерском районе повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Движение транспорта частично ограничено, есть изменения в работе метро и другого общественного транспорта

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия российской атаки в Печерском районе столицы. Из многоэтажки, поврежденной при обстреле, спасательные службы спасли 20 жителей. По обновленным данным, из-за атаки в ночь на 10 октября во всей столице пострадали 12 человек, восемь из них госпитализированы. Есть изменения в работе метро и наземного транспорта.

Спасатели оперативно прибыли для помощи

Окна и рамы вынесло ударной волной

Одна из пострадавших квартир

В доме нет электричества

В поврежденной квартире – разрушения и беспорядок

Возникший в многоэтажке пожар оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены окна и рамы, в пострадавших квартирах разрушения и вода, которой тушили огонь.

Изменения движения транспорта

В КГВА сообщили, что из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульв. Леси Украинки на бульв. Николая Михновского в направлении станции метро "Лыбидская". На месте работают соответствующие службы и техника.

Что известно о ночном обстреле Украины

В ночь на 10 октября РФ устроила массированный комбинированный обстрел, применив много ударных дронов и баллистические ракеты. Под ударом, кроме столицы, находились Запорожье, Днепр и область и другие населенные пункты. Россияне нанесли массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. На левом берегу в Киеве произошел блэкаут. Жителей Запорожской области призвали экономить газ.

Как сообщал "Телеграф", на Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов пострадали Днепр, Каменское, Криворожский район, Синельниковская, Николаевская и Никопольская общины. Ранен 66-летний мужчина. Основной целью россиян было повреждение энергетической инфраструктуры, произошло несколько пожаров.