Хронология войны — день 1322: россияне атакуют энергетику и сидят без света в Белгороде

7 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

В календаре вторник, 7 октября 2025 года. Россияне атакуют энергетическую и газовую инфраструктуру Украины в надежде создать "сложную зиму", к сожалению, для одного из городов прогнозы уже не утешительны. Тем временем на фронте также горячо, наиболее активными направлениями остаются — Покровское и Новопавловское.

Как проходит 1322-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Армия РФ захватила Малиевку Днепропетровской области и продвинулась возле Вороного в том же районе, сообщает Deep State.

Продвижение россиян на фронте

Также сообщается о продвижении в районах Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области и в районе Белой Горы на Константиновском направлении.

