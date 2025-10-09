Хронология войны — день 1324: россияне атакуют дронами и давят на фронте

9 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

В календаре четверг, 9 октября 2025 года. Российские войска продолжают активно давить на фронте, и больше усилий концентрируют на Покровском и Новопавловском направлении. Однако их потери с начала новой волны наступления велики, на что обратил внимание президент Владимир Зеленский.

Как проходит 1324 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах и Одессе были слышны взрывы.

