Хронологія війни — день 1328: брак коштів на виробництво винищувачів "шахедів" та вибухи у Криму

13 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі понеділок, 13 жовтня 2025 року. В інтерв'ю американському телеканалу Fox News Володимир Зеленський розповів, що українські дрони-перехоплювачі є найдешевшим способом знищувати "шахеди", водночас на їх масштабне виробництво не вистачає коштів.

Як проходить 1328-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У різних районах Криму лунають вибухи. У Феодосії була уражена нафтобаза.

