Хронологія війни — день 1327: росіяни застосовують нову тактику обстрілів енергетики та атакують "шахедеми"

12 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 12 жовтня 2025 року. Напередодні перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов розповів про зміну тактики Росії. Якщо раніше агресор бив по великих об'єктах у різних регіонах, то тепер обирає для терору локальну енергетичну мережу, б'ючи по ній точково.

Як проходить 1327-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі зафіксовані російські дрони. По 5 БПЛА помічені на Харківщині та Сумщині й 14 — на Полтавщині.

