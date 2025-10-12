Хронология войны — день 1327: россияне применяют новую тактику обстрелов энергетики и атакуют "шахедами"

12 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

Воскресенье, 12 октября 2025 года. Накануне первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов рассказал об изменении тактики России. Если раньше агрессор бил по крупным объектам в разных регионах, то теперь выбирает для террора локальную энергетическую сеть, ударяя по ней точечно.

Как проходит 1327-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторинговые каналы сообщают, что в воздухе зафиксированы российские дроны. По 5 БПЛА замечены в Харьковской и Сумской областях и 14 — в Полтавской области.

