Після вибуху у Харкові зникло світло: що відомо про обстріл і дивне сяйво

Росіяни атакували два райони Харкова керованими авіабомбами

Вночі у понеділок, 13 жовтня, росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами, внаслідок чого у частині міста зникло світло, є постраждалі. Під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Що треба знати:

Однією з мішеней ворога стала лікарня

Внаслідок атаки в декількох районах Харкова зникло світло

Харків'ян налякало невідоме "синє сяйво" після прильоту

Про наслідки атаки повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, окупанти влучили у медичний заклад та зруйнували там одну з господарчих споруд, внаслідок чого було оголошено евакуацію. Пошкоджено також 12 автомобілів, щонайменше четверо людей постраждали. Все це — пацієнти лікарні.

У соцмережах написали, що через удари росіян немає світла у щонайменше трьох районах міста. За даними міської влади, щонайменше 30 тисяч абонентів після атаки росіян залишилися без світла.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив та підтвердив, що внаслідок ворожої атаки по Салтівському району Харкова четверо людей отримали поранення склом і були шпиталізовані. Утім, кількість постраждалих може зростати через спричинений надмірний стрес. Було пошкоджено скління вікон в медичному закладі й пацієнти, які перебували там — переводяться до іншої лікарні. Спалахнула одноповерхова будівля гаражу на площі 85 м.кв. Пошкоджено 17 автомобілів.

Також в соцмережах зазначили, що після вибухів виникло невідоме синє сяйво — перед тим, як почало вимикати освітлення. Цей ефект доволі сильно налякав мешканців міста. Проте згодом виявилося, що загадкове "синє сяйво" — це всього лише "електрична дуга", що виникла на енергетичному об'єкті від прильоту російської авіабомби.

А паралельно із цим у мережі показали, як харків'яни реагують на вибухи та показали моменти ударів ворога по місту.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Стан лікарняної палати після прильоту

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в ніч на понеділок, 13 жовтня, Росія знову обстріляла Україну. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Харкові.