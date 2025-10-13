Росія продовжує нічний терор. В Харкові та Одесі пролунали вибухи, перші подробиці (фото)
Росіяни знову атакували українські міста
В ніч на понеділок, 13 жовтня, Росія знову обстріляла Україну. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Харкові.
Що треба знати:
- Росія знову влаштувала нічний терор безпілотниками
- Працювали Сили протиповітряної оборони
- В Одесі після вибуху спалахнула пожежа
Одеса
Повітряні сили ЗСУ після першої години ночі попередили, що на Одесу курсом з Чорного моря зайшли ворожі ударні безпілотники. О 1:25 кореспондентка "Телеграфа" повідомила про гучний вибух. Потім пролунало ще кілька. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в області працює ППО.
Telegram-канал Одесса INFO повідомив про приліт. В мережі показали фото пожежі, що виникла на місці удару.
Харків
Під ударами російських дронів був і Харків. О 01:10 Повітряні сили інформували, що до обласного центру з півночі наближаються ворожі безпілотники. Близько 02:08 у місті пролунав вибух, повідомили місцеві канали.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 жовтня в окупованому Криму дрони знову атакували одну з найбільших нафтобаз на півострові, розташовану в Феодосії. Внаслідок атаки на об'єкті, який переживає вже не першу атаку за останній час, спалахнула сильна пожежа.