Росія продовжує нічний терор. В Харкові та Одесі пролунали вибухи, перші подробиці (фото)

Росіяни знову атакували українські міста

В ніч на понеділок, 13 жовтня, Росія знову обстріляла Україну. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Харкові.

Що треба знати:

Росія знову влаштувала нічний терор безпілотниками

Працювали Сили протиповітряної оборони

В Одесі після вибуху спалахнула пожежа

Одеса

Повітряні сили ЗСУ після першої години ночі попередили, що на Одесу курсом з Чорного моря зайшли ворожі ударні безпілотники. О 1:25 кореспондентка "Телеграфа" повідомила про гучний вибух. Потім пролунало ще кілька. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в області працює ППО.

Telegram-канал Одесса INFO повідомив про приліт. В мережі показали фото пожежі, що виникла на місці удару.

Пожежа після вибухів

Виникло задимлення

Харків

Під ударами російських дронів був і Харків. О 01:10 Повітряні сили інформували, що до обласного центру з півночі наближаються ворожі безпілотники. Близько 02:08 у місті пролунав вибух, повідомили місцеві канали.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 жовтня в окупованому Криму дрони знову атакували одну з найбільших нафтобаз на півострові, розташовану в Феодосії. Внаслідок атаки на об'єкті, який переживає вже не першу атаку за останній час, спалахнула сильна пожежа.