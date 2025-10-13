Россия продолжает ночной террор. В Харькове и Одессе прогремели взрывы, вспыхнул масштабный пожар (фото) - обновлено

Россияне снова атаковали украинские города

В ночь на понедельник, 13 октября, Россия снова обстреляла Украину. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Харькове.

Что нужно знать:

Россия снова устроила ночной террор беспилотниками

Работали Силы противовоздушной обороны

В Одессе после взрыва вспыхнул пожар

Одесса

Обновлено 8:00 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне снова ударили по гражданской инфраструктуре. Несмотря на активную работу ПВО и сбив вражеских беспилотников, произошло попадание. По предварительным данным, пострадал один человек.

Из-за прилета возник масштабный пожар, огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров складских помещений. Там хранились ткани, одежда, упаковочный материал.

Пожар из-за атаки

Повреждено авто

Огонь охватил большую площадь

Воздушные силы ВСУ после часа ночи предупредили, что на Одессу курсом с Черного моря зашли вражеские ударные беспилотники. В 1:25 корреспондентка "Телеграфа" сообщила о громком взрыве. Потом раздалось еще несколько. Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в области работает ПВО.

Telegram-канал Одесса INFO сообщил о прилете. В сети показали фото пожара, возникшего на месте удара.

Пожар после взрывов

Возникло задымление

Харьков

Под ударами российских дронов был и Харьков. В 01:10 Воздушные силы информировали, что к областному центру с севера приближаются вражеские беспилотники. Около 02:08 в городе прогремел взрыв, сообщили местные каналы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 октября в оккупированном Крыму дроны снова атаковали одну из крупнейших нефтебаз на полуострове, расположенную в Феодосии. В результате атаки на объекте, который переживает уже не первую атаку за последнее время, вспыхнул сильный пожар.