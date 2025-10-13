Россия продолжает ночной террор. В Харькове и Одессе прогремели взрывы, вспыхнул масштабный пожар (фото) - обновлено
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 895
Россияне снова атаковали украинские города
В ночь на понедельник, 13 октября, Россия снова обстреляла Украину. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Харькове.
Что нужно знать:
- Россия снова устроила ночной террор беспилотниками
- Работали Силы противовоздушной обороны
- В Одессе после взрыва вспыхнул пожар
Одесса
Обновлено 8:00 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне снова ударили по гражданской инфраструктуре. Несмотря на активную работу ПВО и сбив вражеских беспилотников, произошло попадание. По предварительным данным, пострадал один человек.
Из-за прилета возник масштабный пожар, огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров складских помещений. Там хранились ткани, одежда, упаковочный материал.
Воздушные силы ВСУ после часа ночи предупредили, что на Одессу курсом с Черного моря зашли вражеские ударные беспилотники. В 1:25 корреспондентка "Телеграфа" сообщила о громком взрыве. Потом раздалось еще несколько. Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в области работает ПВО.
Telegram-канал Одесса INFO сообщил о прилете. В сети показали фото пожара, возникшего на месте удара.
Харьков
Под ударами российских дронов был и Харьков. В 01:10 Воздушные силы информировали, что к областному центру с севера приближаются вражеские беспилотники. Около 02:08 в городе прогремел взрыв, сообщили местные каналы.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 октября в оккупированном Крыму дроны снова атаковали одну из крупнейших нефтебаз на полуострове, расположенную в Феодосии. В результате атаки на объекте, который переживает уже не первую атаку за последнее время, вспыхнул сильный пожар.