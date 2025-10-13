Взрывы и пожар: в оккупированной Феодосии снова подожгли нефтебазу (фото, видео)

Атаку и ее последствия подтвердили в оккупационной администрации Крыма

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 13 октября дроны снова атаковали одну из крупнейших нефтебаз на полуострове, расположенную в Феодосии. В результате атаки на объекте, переживающем уже не первую атаку за последнее время, вспыхнул сильный пожар.

Что нужно знать:

В результате удара горит по меньшей мере три резервуара

Российская оккупационная администрация лжет, что якобы только один дрон попал в нефтебазу

Повторяется ситуация в прошлом году — в октябре 2024 года украинские дроны буквально "перепахали" этот объект

Об этом пишут мониторинговые каналы. Отмечается, что местные жители еще ночью сообщили о взрывах. После этого в сети появились фото и видео, где можно увидеть сильный пожар на нефтебазе. Предполагается, что в результате удара вспыхнули по меньшей мере три резервуара с топливом, на нефтебазу выехало большое количество пожарных машин.

Масштаб удара оказался таким, что даже гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов вынужден был подтвердить атаку и ее последствия. Он соврал, что российская противовоздушная оборона якобы "сбила" 20 украинских дронов, однако один ударил по нефтебазе.

"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников", — написал он.

Пожар на нефтебазе в Феодосии

Отметим, что оккупированную Феодосию атаковали также в ночь на понедельник, 6 октября. Тогда несколько регионов России и оккупированный Крым атаковали беспилотники. Взрывы звучали в Брянской области, а также в Нижегородской области, в Краснодарском крае, оккупированной Феодосии и даже недалеко от Москвы, где работала вражеская ПВО. До этого эту же нефтебазу буквально "перепахали" дронами в октябре 2024 года почти год назад.

Волгоградская область России в ночь на 9 октября была под атакой "неизвестных дронов". Фиксировались взрывы и пожары, повреждения получили несколько объектов энергетической инфраструктуры РФ.