Нефтебаза в Феодосии продолжает гореть после атаки, взорвались еще две цистерны с топливом (видео)

Огонь охватывает новые терминалы

На нефтебазе в Феодосии (оккупированный Крым) после атаки 7 октября несколько дней продолжается пожар. На четвертые сутки там произошли взрывы еще двух цистерн с топливом.

В 22:14 10 октября Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что за несколько минут до этого на нефтебазе в Феодосии взорвалась еще одна цистерна с топливом. По словам специалистов, такой пожар невозможно потушить, пока он сам не догорит.

"В 23:10 произошел взрыв еще одной цистерны на нефтебазе в Феодосии. Итого уже две за сегодняшний вечер", — сказано в более позднем сообщении канала.

Так называемый "глава" Крыма от оккупантов Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что "в связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов". Он добавил, что "терминал окружен сотрудниками профильных служб" и на месте находятся "все руководители".

Вместе с тем, по словам подписчиков "Крымского ветра" из оккупированного Крыма, Росполиция после взрыва спешно покинула зону, из которой ранее проводилась эвакуация жителей Феодосии. Канал также публикует видео пожара после новых взрывов, сделанные местными жителями.

По данным источников Telegram-канала ASTRA, атака по нефтебазе в Феодосии якобы была произведена ракетами ATACMS. По их информации, по нему якобы ударили двумя такими ракетами.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. Под удар попал арсенал ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) под городом Карачев Брянской области. Началась мощная детонация боеприпасов, в сети появились эпичные видео.