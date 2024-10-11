Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти після атаки, вибухнули ще дві цистерни з паливом (відео)

Вогонь охоплює нові термінали

На нафтобазі у Феодосії (окупований Крим) після атаки 7 жовтня кілька днів триває пожежа. На четверту добу там сталися вибухи ще двох цистерн із паливом.

О 22:14 10 жовтня Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що за кілька хвилин до того на нафтобазі у Феодосії вибухнула ще одна цистерна з паливом. За словами фахівців, таку пожежу неможливо загасити, доки вона сама не догорить.

"О 23:10 стався вибух ще однієї цистерни на нафтобазі у Феодосії. Усього вже дві за сьогоднішній вечір", — йдеться в пізнішому повідомленні каналу.

Так званий "голова" Криму від окупантів Сергій Аксьонов написав у своєму Telegram-каналі, що "у зв’язку із пожежею стався викид горючих матеріалів на одному з терміналів". Він додав, що "термінал оточений співробітниками профільних служб" і на місці "всі керівники".

Водночас, за словами підписників "Кримського вітру" з окупованого Криму, Росполіція після вибуху спішно покинула зону, з якої раніше проводилася евакуація феодосійців. Канал також публікує відео пожежі після нових вибухів, зроблених місцевими жителями.

За даними джерел Telegram-каналу ASTRA, атака по нафтобазі у Феодосії нібито була зроблена ракетами ATACMS. За їхньою інформацією, по ньому начебто вдарили двома такими ракетами.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. Під удар потрапив арсенал ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) під містом Карачев Брянської області. Почалася потужна детонація боєприпасів, у мережі з’явилися епічні відео.