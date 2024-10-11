Війна — день 961: росіяни просунулись у напрямку Покровська та атакують Одесу

Оперативно про головне за добу

Російське повномасштабне вторгнення вже триває 961 добу. Росіяни мають успіхи на Покровському напрямку, зокрема їм, за даними Deep State, вдалось окупувати декілька населених пунктів. Аж так до важливого міста Покровськ відстань від лінії фронту тепер складає трохи більше ніж 7 кілометрів. Не менш активним залишається Курахівський напрямок, де за попередню добу відбулось 15 бойових зіткнень, а на Покровському — 18 боєзіткнень зі 114.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки, де українські захисники відбили 13 атак, два боєзіткнення триває.

Про те, що відбувалося 8 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 958: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рвуться до Торецька

З ситуацією в Україні за 9 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 959: росіяни просуваються в Торецьку та обстрілюють Одесу

Про новини та події 10 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 960: росіяни б’ють по цивільним суднам в Одесі та закріплюються в Торецьку