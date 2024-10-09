Війна — день 959: росіяни прорвалися в Торецьк і посилили атаки під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою, а росіяни продовжують свій тривалий наступ на сусідніх Покровському та Курахівському напрямках, де лише минулої доби відбулося 37 та 39 атак відповідно. Окупанти змогли також прорватися в Торецьк, через що бойові дії йдуть уже всередині міста. При цьому експерти не виключають, що якщо загарбникам вдасться збільшити чисельність на Запорізькому напрямі, то на новий наступ варто чекати й там. Тим часом у Курську область росіяни хоч і стягнули резерви, але контратакувати там вони не можуть.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Близько десятка російських БПЛА зафіксовано на Одещині курсом на Вінницьку.

00:00 Росіяни здійснили запуски безпілотників. Вони спостерігаються у Чорному морі та летять у бік Одеси

Про новини та події 6 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 956: росіяни тиснуть на сході та обстрілюють Одесу

Про те, що відбувалося 7 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 957: росіяни просуваються біля Торецька та атакують Одесу

З ситуацією в Україні за 8 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 958: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рвуться до Торецька