Війна — день 957: росіяни промацують оборону ЗСУ і готують "подарунок" Путіну

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують проводити атаки на сході України, а найбільш активними залишаються Покровський та Курахівський напрями. Також багато спроб атакувати робиться ворогом на Лиманському та Торецькому напрямках. Росіяни також хочуть вибити ЗСУ з Курської області, проте суттєвих успіхів у них там немає. Решта ділянок фронту теж не спокійна, оскільки загарбники постійно намагаються намацати слабке місце в українській обороні та завдати туди нового потужного удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До тимчасово окупованого Криму завітали безпілотники. Російський аеродром "Саки" під атакою, там нарахували вже понад десяток вибухів.

00:00 У Чорному морі помітили російські ракетоносії з максимальним залпом 48 ракет. На тлі цього Київ та Харків зазнали нальоту БПЛА.

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 954: росіяни просуваються у напрямку Курахового і тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні за 5 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 955: Росія просунулась на двох напрямках та атакує дронами

Про новини та події 6 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 956: росіяни тиснуть на сході та обстрілюють Одесу