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Війна — день 955: Росія просунулась на двох напрямках і атакує дронами

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 05 жовтня 2024, 01:15
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 5 жовтня 2024 року. Топновиною минулого дня став скандал у Хмельницькій області, де у керівниці медико-соціальної експертизи та її сина в рамках розслідування справи про незаконне оформлення інвалідності для чоловіків знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою. Крім того, дуже хвилює українців ситуація з Вугледаром та Покровськом, до якого російські військові підбираються дедалі ближче.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Безпілотники фіксуються на півдні України, переважно в Одеській області.

00:00 Повітряні сили ЗСУ попереджають про ударні дрони з моря та на Сумщині.

Досить реальний сценарій, за якого Україна стає членом НАТО, незважаючи на те, що деякі її території залишаться окупованими, заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times: "Завжди дуже небезпечно порівнювати, але США мають гарантії безпеки для Японії. Але вони поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібний кордон, який визначає, де застосовується стаття 5, і Україна має контролювати всю територію до цього кордону".

Ворог окупував Андріївку та просунувся в районі Колесниківки та у Стельмахівці під Сватовим. Також є просування ворога біля Георгіївки, Желанного Першого, Вугледара під Кураховим.

Карта бойових дій під Сватовим від DeepState 05.10.2024
Карта бойових дій під Сватовим від DeepState 05.10.2024
Карта боїв за Курахове DeepState 05.10.2024
Карта боїв за Курахове DeepState 05.10.2024

З ситуацією в Україні за 2 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 952: росіяни захопили Вугледар та готують наступ на Запоріжжі

Про новини та події 3 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 953: окупанти бомбардують Харків та атакують на кількох напрямках

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 954: росіяни просуваються у напрямку Курахового і тиснуть під Покровськом