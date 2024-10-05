Війна — день 955: Росія просунулась на двох напрямках і атакує дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 5 жовтня 2024 року. Топновиною минулого дня став скандал у Хмельницькій області, де у керівниці медико-соціальної експертизи та її сина в рамках розслідування справи про незаконне оформлення інвалідності для чоловіків знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою. Крім того, дуже хвилює українців ситуація з Вугледаром та Покровськом, до якого російські військові підбираються дедалі ближче.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Безпілотники фіксуються на півдні України, переважно в Одеській області.

00:00 Повітряні сили ЗСУ попереджають про ударні дрони з моря та на Сумщині.

Досить реальний сценарій, за якого Україна стає членом НАТО, незважаючи на те, що деякі її території залишаться окупованими, заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times: "Завжди дуже небезпечно порівнювати, але США мають гарантії безпеки для Японії. Але вони поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібний кордон, який визначає, де застосовується стаття 5, і Україна має контролювати всю територію до цього кордону".

Ворог окупував Андріївку та просунувся в районі Колесниківки та у Стельмахівці під Сватовим. Також є просування ворога біля Георгіївки, Желанного Першого, Вугледара під Кураховим.

Карта бойових дій під Сватовим від DeepState 05.10.2024

Карта боїв за Курахове DeepState 05.10.2024

З ситуацією в Україні за 2 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 952: росіяни захопили Вугледар та готують наступ на Запоріжжі

Про новини та події 3 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 953: окупанти бомбардують Харків та атакують на кількох напрямках

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 954: росіяни просуваються у напрямку Курахового і тиснуть під Покровськом