Росію атакували безпілотники: сталася пожежа на спиртзаводі (відео)

Повідомляється про одного потерпілого

У ніч проти суботи, 5 жовтня, Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Під удар потрапили кілька підприємств, одне з яких, за попередніми даними, спиртзавод.

Про атаку БПЛА у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Він заявив, що засобами ППО та РЕБ вночі нібито було "збито і придушено кілька безпілотників". Чиновник додав, що були атаковані підприємства, які нібито випускають цивільну продукцію.

На одному з них, за його словами, сталося займання "на території одного поверху". Працюють оперативні служби. Також є постраждалий — одна людина отримала осколкове поранення в руку.

"На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", — написав Гусєв.

За даними росЗМІ, під удар потрапив спиртзавод "Етанол спирт", розташований у Новохоперську Воронезької області. У мережі з’явилося відео моменту вибуху з емоційним коментарем очевидця.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", 4 жовтня в Росії спалахнули дві потужні пожежі. У Пермському краї спалахнула база зберігання нафтопродуктів, а Воронезька область потрапила під атаку безпілотників, в результаті також почалося займання.