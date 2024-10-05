В Румунії знайшли уламки чергового російського безпілотника

За даними румунських військових, уламки виявили співробітники прикордонної поліції

На території Румунії 4 жовтня вчергове виявили уламки російського безпілотника. Це виявилися залишки іранського ударного БПЛА типу "Шахед", якими російські окупанти щоночі намагаються атакувати України.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. За даними румунських військових, уламки вранці виявили співробітники прикордонної поліції.

"Прикордонна поліція вранці в п'ятницю, 4 жовтня, повідомила Міністерство національної оборони про наявність уламків безпілотника в районі Літцовського каналу, приблизно за кілометр від впадіння в рукав Св. Георге", – сказано у повідомленні.

Експерти зі Служби розвідки Румунії та МВС країни підтвердили російське походження уламків безпілотника. Територія, де їх знайшли, розташована у позаміському просторі, пошкоджень від падіння БПЛА немає.

Зазначимо, що у ніч проти, 8 вересня, під час атаки на Україну російський ударний безпілотник вчергове залетів на територію Румунії. Через це ВПС країни підіймали в небо винищувачі.

Варто зазначити, що такий же інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді російські "шахеди" під час атак на Ізмаїл теж залітали на територію Румунії. Проте пілотові НАТО не дозволили збивати цілі. У НАТО дійшли висновку, що це сталося ненавмисно і обмежилися "рішучим засудженням" та висловленням надзвичайної стурбованості.