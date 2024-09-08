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У небо піднімали F-16: російський "Шахед" знову залетів до Румунії, де він міг упасти (карта)

Автор
Андрій Мулько
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Автор
"Шахед"
"Шахед". Фото Колаж "Телеграфу"

БПЛА РФ далеко не вперше залітають на територію цієї країни

У ніч проти, 8 вересня, під час атаки на Україну російський ударний безпілотник вчергове залетів на територію Румунії. Через це ВПС країни піднімали в небо винищувачі.

Інформацію про це підтвердили в Міністерстві національної оборони Румунії. Там зазначили, що населення в повітах Тулча та Констанца отримали попередження RO-Alert о 2:20 та 2:38, а з 2:25 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки.

"У ході цих подій система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір та покинув національну територію в бік України. За цим безпілотником також спостерігали два літаки F-16, які повернулися на базу близько 4:08", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Румунії зазначили, що була ймовірність падіння безпілотника в безлюдній місцевості на околицях населеного пункту Періправа, що знаходиться на протилежному від українського міста Вилкове березі Дунаю. Також повідомляється, що сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі.

Селе Періправа на мапі

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що 8 вересня у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Інших подробиць там не навели.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня, коли росіяни вчергове атакували Україну десятками безпілотників типу "шахед", кілька російських дронів знову залетіли на територію Білорусі. Армії РБ довелося піднімати в повітря авіацію.

Теги:
#Румунія #F-16 #Шахед