У Білорусі збивали російські "шахеди", що "заблукали": від падіння уламків спалахнули пожежі (відео)

Ніч там видалася тривожна

У ніч проти четверга, 5 вересня, під час російської атаки на Україну "шахедами", деякі дрони РФ залетіли на територію Білорусі. Там підняли в повітря винищувачі та збивали російські безпілотники.

Про те, що "шахеди" залетіли на територію Білорусі попереджав автор українського Telegram-каналу "Николаевский Ванек". Це підтвердили й білоруські пабліки. Там повідомили, посилаючись на інформацію від місцевих мешканців, що над Гомелем о 1:34 та 1:36 пролунало два вибухи.

За інформацією каналу "Білоруський Гаюн", перед цим близько 01:30 з аеродрому Барановичі підняли в небо черговий винищувач. Опубліковано два відео падіння збитих дронів.

Повідомляється, що уламки безпілотників за даними геолокації та повідомленнями у міських чатах впали на Новобілицький район у кварталі провулків 6-ї та 8-ї Ілліча. На вул. 3-ї транзитної сталося "невелике загоряння", яке гасили пожежники. Крім того, пожежа сталася у тому ж районі на вул. Білого.

Пізніше з’явилася інформація про заліт ще одного "шахеду" на територію РБ. Дрон рухався у напрямку Хойники. По ньому працював винищувач ВПС РБ над Гомельщиною.

Як повідомляв "Телеграф", російські "шахеди" залітали на територію Білорусі вже неодноразово, наприклад під час російської атаки на Україну 29 серпня. І тоді був не перший раз — 16 липня російський безпілотник типу "Шахед" розбився в Жовтневому районі Гомельської області Білорусії. Він упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.