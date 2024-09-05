Війна — день 925: під Покровськом точаться активні бої, а росіяни змінюють тактику обстрілів

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а бойові дії розгортаються по всій лінії фронту. Як і раніше, найбільш гарячим напрямком залишається Покровське, де за добу сталося 49 бойових зіткнень зі 164. При цьому росіяни змінюють тактику обстрілів і частіше використовують балістичні ракети, які здатні долетіти до прифронтових та прикордонних міст за лічені хвилини.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Ударні безпілотники заходять із північних та південних областей та рухаються до Київської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської області.

00:30 Росія знову запустила Україною велику кількість безпілотників. Також було відзначено запуски КАБ у бік Сум

Про те, що відбувалося 2 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 922: росіяни люто штурмують під Покровськом і просуваються в інших місцях

З ситуацією в Україні за 3 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 923: окупанти тиснуть на трьох напрямках, а в Росії чути вибухи

Про новини та події 4 вересня ми розповідали тут: Війна — день 924: загарбники активізувалися під Харковом і тиснуть біля Покровська