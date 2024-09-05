Война — день 925: под Покровском идут активные бои, а россияне меняют тактику обстрелов

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а боевые действия разворачиваются по всей линии фронта. Как и прежде, наиболее горячим направлением остается Покровское, где за сутки произошло 49 боевых столкновений из 164. При этом россияне меняют тактику обстрелов и чаще используют баллистические ракеты, которые способны долететь до прифронтовых и пограничных городов за считанные минуты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Ударные беспилотники заходят с северных и южных областей и движутся в Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую области.

00:30 Россия вновь запустила по Украине большое количество беспилотников. Также были отмечены запуски КАБ в сторону Сум

О том, что происходило 2 сентября, читайте в трансляции: Война — день 922: россияне яростно штурмуют под Покровском и продвигаются в других местах

С ситуацией в Украине за 3 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 923: оккупанты давят на трех направлениях, а в России слышны взрывы

О новостях и событиях 4 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 924: захватчики активизировались под Харьковом и давят возле Покровска