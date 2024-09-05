"Россияне получили звонкую пощечину": ВСУ успешно продвинулись на одном из направлений

Российские военные свирепствуют и хотят отомстить

В Харьковской области деоккупировано около 2 кв. км территории бойцами Третьей штурмовой бригады. Военные "Хартии" также успешно штурмуют позиции оккупантов на этом направлении.

Как отметил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой Николай "Абдула" Волохов, передает РБК, этот прорыв стал неожиданностью для армии РФ.

"Освободили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для россиян месте. И этим дали армии РФ звонкую пощечину. Тем, что смогли. Российские бойцы не знали, что мы планируем эту операцию, не были готовы", — подчеркнул Волохов.

Он добавил, что во время атаки было применено в 2,5 раза меньше сил, чем у россиян на позициях. На этом направлении силами Третьей штурмовой ликвидировано 200 оккупантов.

По словам командира, россияне хотят отомстить, поэтому проводят постоянные штурмы.

"Они пытаются накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени", — добавил он.

В то же время, ситуация в зоне, где работает Третья штурмовая на Харьковском направлении, остается напряженной, но контролируемой.

Также штурмовали позиции оккупантов и бойцы 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Они успешно уничтожили 34 и ранили 23 россиянина, зачистили 7 позиций пехоты и огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили россиян на следующую линию обороны.

"За каждой минутой успешного штурма стоят десятки часов планирования и подготовки. Этот штурм хартийцев не стал исключением. План наступательных действий был отшлифован", — говорит командир бригады полковник Игорь Оболенский.

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