ВСУ продолжают операцию на Курщине, а враг продвинулся в Донецкой области: карта боев

Силам ВСУ удалось уничтожить много живой силы врага и технику

Ситуация на фронте остается сложной. В частности, кроме Покровского направления противник постоянно атакует также на Харьковщине.

Об оперативной ситуации на этом участке фронта рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. В частности, он отметил, что в зоне ответственности его бригады враг успеха не имеет. Однако для своих штурмов он привлекает весь потенциал. Впрочем, инициатива на стороне Сил обороны Украины, отмечает Федоренко.

Как сообщили в Генштабе, в сутки на всех участках фронта зафиксировали 138 боевых столкновений. Вчера противник ударил по Украине 14 ракет. Было также зафиксировано 72 авиационных удара, враг сбросил 100 КАБ на наши земли. Были также 4100 обстрелов, часть из них — из реактивных систем залпового огня.

Под огнем противника была Сумщина — атакована Новая Слобода, Юнаковка и Ямполь. Больше всего ударов было зафиксировано по Донбасу — здесь пострадали более 10 населенных пунктов. В Харьковскую область также враг направлял свои атаки, в частности в населенных пунктах Кругляковка и Токаревка.

Вооруженные Силы Украины, в частности, артиллерия, авиация и ракетные войска, поразили живую силу врага, два важных их объекта и средства ПВО.

Где враги пытались прорваться

Армия РФ не оставляет попыток наступать на Харьковщину — было зафиксировано 2 боевых столкновения возле Волчанска. Для поддержания своего наступления россияне активно использовали беспилотников.

Горячее всего на Харьковщине — возле Купянска. Здесь ВСУ нужно было отразить 17 атак у разных н.п.

Также ситуация напряжена на Лиманском направлении – здесь наши военные остановили 27 атак врага. На Северском направлении — 4 боевых столкновения. Шесть попыток противника прорваться также было зафиксировано на Краматорском направлении.

Но самым тяжелым участком фронта, как уже несколько недель, является Покровское направление. Здесь было зафиксировано уже 52 штурма. Россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Недалеко от Красногоровки на Кураховском направлении, а также соседних населенных пунктов, враг 46 раз пытался прорвать нашу оборону. Четыре штурма также были зафиксированы на Времивском направлении.

Тем временем ВСУ продолжают операцию в Курской области. 82 ОДШБр отчиталась о работе бригады — в результате наступательной операции уничтожены многие техники и живая сила.

А на границе с Брянской областью РФ оккупанты продолжают сохранять свое военное присутствие. Они проводят разведывательно-диверсионную деятельность и обстреливают н.п. со своей территории.

За прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1200 человек. Силам обороны удалось уничтожить также 21 БМП, 6 танков, 42 беспилотника, 7 ракет, 37 машин и 31 артиллерийскую систему.

Как сообщают аналитики DeepStateMap, враг продвинулся у Угледара — в населенных пунктах Пречистовка, Сухая Балка и Дружба.

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