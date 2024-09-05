ЗСУ продовжують операцію на Курщині, а ворог просунувся на Донеччині: карта боїв

Силам ЗСУ вдалось знищити багато живої сили ворога і техніку

Ситуація на фронті залишається складною. Зокрема, крім Покровського напрямку, противник постійно атакує також на Харківщині.

Про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Зокрема, він зазначив, що у зоні відповідальності його бригади ворог успіху не має. Проте для своїх штурмів він залучає весь наявний потенціал. Втім, ініціатива — на боці Сил оборони України, зазначає Федоренко.

Як повідомили у Генштабі, за добу на всіх ділянках фронту зафіксували 138 бойових зіткнень. Вчора противник ударив по Україні 14 ракетами. Було також зафіксовано 72 авіаційних ударів, ворог скинув 100 КАБ на наші землі. Було також 4100 обстрілів, частина із них — із реактивних систем залпового вогню.

Під вогнем противника була Сумщина — атаковано Нову Слободу, Юнаківку та Ямпіль. Найбільше ударів було зафіксовано по Донеччині — тут постраждало понад 10 населених пунктів. На Харківщину також ворог спрямовував свої атаки, зокрема у населених пунктах Кругляківка та Токарівка.

Збройні Сили України, зокрема, артилерія, авіація та ракетні війська, уразили живу силу ворога, два важливих їхніх об’єкти та засоби ППО.

Де вороги намагались прорватись

Армія РФ не полишає спроб наступати на Харківщину — було зафіксовано 2 бойових зіткнення біля Вовчанська. Для підтримки свого наступу росіяни активно використовували безпілотники.

Найгарячіше на Харківщині — біля Куп’янська. Тут ЗСУ потрібно було відбити аж 17 атак біля різних н.п.

Також ситуація напружена на Лиманському напрямку — тут наші військові зупинили 27 атак ворога. На Сіверському напрямку — 4 бойових зіткнення. Шість спроб противника прорватись також було зафіксовано на Краматорському напрямку.

Та найважчою ділянкою фронту, як уже кілька тижнів, є Покровський напрямок. Тут було зафіксовано уже 52 штурми. Росіяни намагались витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку, а також сусідніх населених пунктів, ворог 46 разів намагався прорвати нашу оборону. Чотири штурми також було зафіксовано на Времівському напрямку.

Тим часом ЗСУ продовжують операцію на Курщині. 82 ОДШБр відзвітувала про роботу бригади — у результаті наступальної операції знищено багато техніки та живої сили.

А на кордоні з Брянською областю РФ окупанти продовжують зберігати свою військову присутність. Вони проводять розвідувально-диверсійну діяльність та обстрілюють н.п. зі своєї території.

За минулу добу втрати ворога у живій силі склали 1200 осіб. Силам оборони вдалось знищити також 21 БМП, 6 танків, 42 безпілотники, 7 ракет, 37 машин та 31 артилерійську систему.

Як повідомляють аналітики DeepStateMap, ворог просунувся біля Вугледара — у населених пунктах Пречистівка, Суха Балка та Дружба.

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