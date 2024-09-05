Окупанти "кошмарили" Україну всю ніч: що відомо про дронову атаку ворога

"Телеграф" розповідає, де лунали вибухи цієї ночі

Четвер, 5 вересня, для українців розпочався з чергової атаки РФ. Цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала декілька годин тривала майже по всій території країни, а вибухи лунали в Києві, Житомирі, Полтаві, Харкові.

Причиною стали ударні безпілотники росіян, які ворог почав запускати ще з вечора 4 вересня. "Телеграф" розповідає в яких областях лунали вибухи.

Вибухи в Україні — що відомо

Пізно ввечері 4 вересня у Сумах пролунав вибух. До цього по всій Сумській області оголосили повітряну тривогу. Були попередження про загрозу балістики. Пізніше вночі також лунали вибухи в області.

О 3:14 в Житомирі пролунали потужні вибухи. Тривогу в місті оголосили о 1:00. Повітряні сили попередили про кілька ударних шахедів в напрямку міста.

Близько 4 ранку, в передмісті Харкова попереджали про вибухи. Місцеві телеграм-канали писали, що ворог міг атакувати КАБами.

Вранці 5 вересня в Києві та околицях міста пролунали вибухи. Перед цим було оголошено тривогу через загрозу ворожих дронів. Також в одному з районів міста було чути кулеметну чергу.

У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО і закликали жителів міста залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — написав у Telegram начальник КДВА Сергій Попко.

Окрім цього, у Київській області у місті Біла Церква, та Борисполі лунали вибухи. Скоріше за все в цьому регіоні працювали захисники України по ворожих цілях.

Ранком велась робота ППО і в Черкаській області. Про це повідомляли моніторингові канали.

Також, за даними моніторингових каналів, вранці, 5 вересня, вибухи лунали в Полтавській області. Ймовірніше працювала система ППО. Офіційної інформації щодо атаки безпілотників поки немає.

Гучно було і на Кіровоградщині. Моніторингові канали також попереджали про те, що в регіоні чути вибухи.

Станом на 7:12, за даними моніторингових каналів БПЛА зафіксовано:

Київщина→Житомирщина.

Білорусь→Київщина.

Чернігівщина→Чернігів/Київщина.

Чернігівщина→Полтавщина

Сумщина⇄Шостка.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі та Павлограді лунали вибухи.