Російські "Шахеди" падають, не долітаючи до мети: експерти розповіли, чому це відбувається

Невзясно, які цілі переслідує Росія масштабними атаками дронів по Україні.

Українська система ППО збила під час нічної атаки 31 серпня 24 ударні БПЛА "Shahed-131/136", а ще 25 ворожих дронів були "локаційно втрачені (впали самостійно)". Падіння "Шахедів" може бути пов’язане з кількома причинами.

Про це "Телеграфу" розповіли військові експерти Дмитро Снєгирьов та Олег Старіков. За словами першого, ворожі БПЛА глушить українська система РЕБ.

"Це пов’язано з протидією сил радіоелектронної боротьби. Працює українська ППО, яка глушить сигнал і призводить до того, що "Шахеди" втрачають можливість вражати наперед обрані цілі", — сказав експерт Дмитро Снєгирьов.

Крім того, "Шахеди", які зараз атакують Україну, виробляють не в Ірані, а в Росії. Тобто це не оригінальні БПЛА, а російська копія тактико-технічні характеристики якої не відповідають попереднім моделям. Росія між якістю та кількістю вироблених дронів обрала останнє.

"Вони дійшли кількісного показника. Збільшили виробництво за рахунок втрати якості", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

У дронах іранського виробництва було встановлено систему протидії РЕБ, тому українська ППО не завжди могли вловити чи збити "Шахед". Але це складний момент у виробництві, який насамперед пов’язаний з наявністю комплектуючих. А Росія зараз із цим має проблеми.

"З огляду на те, що Китай зараз фактично перекрив постачання товарів подвійного призначення до Росії, то з виробництвом БПЛА виникли проблеми. Тому, швидше за все, система протидії РЕБ [у "Шахедів"] відсутня або її якість набагато гірша, ніж було до цього. Це і дозволяє українській стороні нейтралізувати певну кількість російських БПЛА", — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Олег Старіков частково погодився з ним, додавши, що Україна могла отримати від союзників потужніші системи РЕБ.

"Україні могли дати нові системи РЕБ не тактичного рівня, а вже оперативного. Вони могли пройти випробування та показати свою ефективність. Але точно ми знати цього не можемо, ця інформація секретна", — сказав військовий експерт.

Але це лише одна із версій. За словами Олега Старікова, Росія може спеціально запускати велику кількість дронів, але частиною з них жертвувати, так би мовити, "на благо вищої мети". Окупанти намагаються промацати систему ППО, зафіксувати, де стоять системи РЕБ, щоб надалі вдарити туди.

"Якщо запускають дрони та проводять повітряну операцію, то яка у них мета? Перша мета — виявлення системи ППО, друга — завдання ударів по системі ППО, військовій або цивільній інфраструктурі. Третя мета — просто кошмарили населення. Ми насправді не знаємо їх цілей. Може засікли, де включилася ППО, знищила їхні дрони й тепер чекаємо, що туди може прилетіти ракета "Іскандер" чи інша високоточна зброя", — сказав Олег Старіков.

Він вважає, що говорити виключно про погіршення якості озброєння РФ – це самообман. Навіть якщо якісь дрони кудись не долетіли, Росія братиме кількістю, а не якістю. Щобільше, з кожним разом противник буде застосовувати все більше і більше БПЛА.

"Запускатимуть не 20, а 40, 50 або 100 дронів. З них 50 впадуть, а 50 же долетять. Кількість не зменшиться, а тільки збільшуватиметься", — резюмував військовий експерт.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна застосувала новий дрон "Паляницю". Росіянам дуже важко збити його з вертольота.