Збили менше половини: з’явилися цікаві дані про нічну атаку дронів РФ

Російські дрони регулярно губляться на території України.

У ніч проти 31 серпня Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. Частина дронів "впала самостійно".

Подробиці повідомили у Командуванні ЗС ЗСУ. Збити силам ППО вдалося менше половини дронів.

Росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донецької області. Також було запущено по українським містам 52 БПЛА типу "Shahed-131/136 з Курської області".

Сили ППО України збили 24 дрони, а ще 25 "локаційно втрачено", тобто впали самостійно. Як і де це сталося у ЗС ЗСУ, не уточнили. Ще два дрони повернулися до Росії, а один полетів у напрямку Білорусі.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях", — повідомляють у Повітряних Силах.

Зазначимо, що частина російських дронів регулярно "падає самостійно". Чи вважається це успішним попаданням – не уточнюється. Наприклад, за останній тиждень "загубилися" близько 30 дронів:

30 серпня з 18 запущених дронів локаційно втрачено чотири;

29 серпня 14 ударних БпЛА локаційно втрачено (упало) на території України;

27 серпня 10 ворожих безпілотників локаційно втрачено (ймовірно впало) на території України;

під час масованої атаки 26 серпня з 109 запущених БПЛА "втраченими" виявилися "кілька одиниць".

Також "Телеграф" розповідав про те, що український пілот F-16 збив три ракети під час масованої атаки РФ, після чого літак розбився. Деталі його загибелі невідомі.