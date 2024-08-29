"Поляки можуть видихнути спокійно": у Білорусі вперше збили російський "Шахед", мережа бурхливо відреагувала

Дрони росіян і раніше залітали на територію країни

У ніч проти 29 серпня під час чергової російської атаки на Україну один з "шахедів" знову залетів на територію Білорусі. Для його перехоплення була застосована авіація.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, російський БПЛА залетів в Єльський район Білорусі.

За даними групи, це сталося о 03:30. Там також зазначили, що інформацію про захід безпілотника у повітряний простір Білорусі також підтверджує паблік "Миколаївський Ваньок" та моніторинговий канал @eRadarrua.

За даними "Беларускі Гаюн", після заходу "шахеда" в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за безпілотником. А в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі. У групі наголосили, що це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли білоруський винищувач спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу "Шахед".

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли російські БПЛА заходять у повітряний простір Білорусі. Так, 31 липня російські БПЛА знову залетіли на територію Білорусі. Через це ВПС РБ довелося підіймати в повітря винищувачі.

У мережі вже відреагували на збиття "шахеда" у Білорусію. Один з користувачів соцмережі зазначив, що у Лукашенка відреагували швидше, ніж у країнах НАТО.

Як відомо, 26 серпня один з російських безпілотників залетів на територію Польщі. Проте там заявили, що не змогли збити нібито через погані погодні умови.

Нагадаємо, 16 липня російський безпілотник типу "Шахед" розбився у Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. Він упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.