"Прибульці пустують?" На фронті помітили дивні зелені вогні над позиціями ЗСУ: що це може бути (фото)

Користувачі мережі дали відповідь

Військовий експерт Сергій Флеш поділився інформацією про те, що до нього звертаються військові, описуючи появу поки що незрозумілого джерела зеленого світла. Воно нібито світить на позиції чи техніку.

Про це він написав на своїй сторінці в Телеграм. Експерт додав, що отримав три повідомлення від військових.

"Отримую третій лист від наших військових. Безшумна хр*нь на фронтах світить зеленим променем по наших позиціях. Іноді супроводжує променем техніку. З військової точки зору весь цей процес незрозумілий", — зазначив Сергій Флеш.

Пізніше фахівець додав, що йому на цю тему написали інші десятки військових.

Під дописами експерта, користувачі звернули увагу на Reflect Orbital. Це може бути космічний стартап з Каліфорнії, який планує використовувати орбітальні дзеркала для відбиття сонячного світла назад на Землю.

Технологія передбачає використання 57 супутників, кожен з яких має дзеркало площею 3 кв. м., що може спрямовувати сонячне світло в певні місця на Землі відповідно до запитів користувачів. Хоча вже подано тисячі заявок від потенційних користувачів, запуск першого тестового супутника запланований на 2025 рік .

Користувач припустив, що це дрон із тепловізійною оптикою, який підсвічує цілі для дешевших із нічними камерами. На що йому заперечили, що логічнішим було б використати інфрачервоний лазер, а не зелений: він був би менш помітним і менш розсіювався б.

Були і ті користувачі, які звернулись до чату GPT. Ось що він видав:

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримала винищувачі F-16 зі спеціально оновленими системами радіоелектронної боротьби. Вони дозволять ефективно протидіяти російським системам протиповітряної оборони.