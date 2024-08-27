Зробить невидимими для росіян? Українські F-16 отримали унікальну версію РЕБ

Американські фахівці продовжать співпрацю з українськими військовими

Україна отримала винищувачі F-16 зі спеціально оновленими системами радіоелектронної боротьби. Вони дозволять ефективно протидіяти російським системам протиповітряної оборони.

Про це пише Defense Express з посиланням на повідомлення підрозділу Повітряних сил США 350th Spectrum Warfare Win, який спеціалізується на тестуванні та обслужуванні засобів радіоелектронної боротьби. Фахівці 68th Electronic Warfare Squadron, який входить до цього підрозділу, провели оновлення систем РЕБ для українських F-16.

Там зазначили, що це було унікальною операцією. Річ у тім, що оновлення необхідно було проводити з обладнанням, яке не знаходиться на озброєнні Повітряних сил США. Крім того, були встановлені дуже стиснуті строки.

Defense Express зазначає, що вочевидь мова йде про контейнер ECIPS/CJS. Він був який був помічений на винищувачах, які отримала Україна. Американські фахівці спочатку мали дослідити реальні можливості обладнання, а потім модернізувати його програмну частину на основі тих алгоритмів, які використовуються у повітряних силах США для протидії російським засобам ППО.

Контейнер ECIPS/CJS

"Варто додати, що сам факт цього вже доволі цікавий. Бо виходить, що Нідерланди та Данія, а саме літаки цих країн, як зазначено, отримали оновлення, не мали доступу до американських передових рішень. Хоча можливо справа лише у зацікавленості і європейські партнери просто не проявили відповідної ініціативи", — пише видання.

Фахівці працювали разом із європейськими колегами, а також успішно протестували всі оновлення. Завдяки цьому можливо бути впевненим, що українські F-16 дійсно отримали дуже цікаві можливості ефективно давити російські системи, що означає підвищення безпеки та результативності атак по російських ЗРК.

В офіційному повідомленні американського підрозділу також зазначається, що Повітряні сили США будуть отримувати від українських колег інформацію щодо використання цих засобів РЕБ у реальному бою. Це дозволить вносити подальше оновлення у роботу систем, при цьому не лише для України, а й США та інших членів НАТО.

Нагадаємо, на нових українських F-16 помітили спеціальні пілони. Засоби самозахисту PIDS та ECIPS покликані попереджати про ракетний напад і допомогти його відбити. Європейські оператори F-16 почали встановлювати модернізовані пілони кілька років тому.