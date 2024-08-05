На українських F-16 помітили цікаві деталі: що відомо (фото, відео)
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Це покликано збільшити живучість літака
Окрім переданої сучасної ракети AMRAAM AIM-120C, на нових українських F-16 помітили спеціальні пілони. Вони покликані попереджати про ракетний напад і допомогти його відбити.
Про це повідомляє "Форбс". Зазначається, що вбудовані два засоби самозахисту PIDS та ECIPS. Європейські оператори F-16 почали встановлювати модернізовані пілони кілька років тому.
PIDS викидає металеву січку та теплові пастки, щоб підробити зенітні ракети з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням. Система MWS має шість датчиків та комп’ютер. Вони відстежують інформацію навколо літака та передають дані в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.Саме вона регулює найефективніший відстріл пасток.
ECIPS містить засоби пасивного захисту, в тому числі систему перешкод AN/ALQ-162 для ураження радарів на землі, а також систему попередження про ракети AN/AAR-60 для запуску пасивного захисту.
Портал "Діфенс експрес" назвав цей елемент "головною несподіванкою". Зазначається, що до контейнера можна підвісити озброєння.
Раніше "Телеграф" розповідав про плани по випробовування нового німецького дрона в Україні. Він керується та передає дані через оптоволоконний кабель.