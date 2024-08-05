На українських F-16 помітили цікаві деталі: що відомо (фото, відео)

Це покликано збільшити живучість літака

Окрім переданої сучасної ракети AMRAAM AIM-120C, на нових українських F-16 помітили спеціальні пілони. Вони покликані попереджати про ракетний напад і допомогти його відбити.

Про це повідомляє "Форбс". Зазначається, що вбудовані два засоби самозахисту PIDS та ECIPS. Європейські оператори F-16 почали встановлювати модернізовані пілони кілька років тому.

PIDS викидає металеву січку та теплові пастки, щоб підробити зенітні ракети з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням. Система MWS має шість датчиків та комп’ютер. Вони відстежують інформацію навколо літака та передають дані в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота.Саме вона регулює найефективніший відстріл пасток.

ECIPS містить засоби пасивного захисту, в тому числі систему перешкод AN/ALQ-162 для ураження радарів на землі, а також систему попередження про ракети AN/AAR-60 для запуску пасивного захисту.

Система захисту на F-16

Рішення захисту поставлене на літаки кілька років тому

Портал "Діфенс експрес" назвав цей елемент "головною несподіванкою". Зазначається, що до контейнера можна підвісити озброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани по випробовування нового німецького дрона в Україні. Він керується та передає дані через оптоволоконний кабель.