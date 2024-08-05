На украинских F-16 заметили интересные детали: что известно (фото, видео)

Это призвано увеличить живучесть самолета

Кроме переданной современной ракеты AMRAAM AIM-120C на новых украинских F-16 заметили специальные пилоны. Они призваны предупреждать о ракетном нападении и помочь его отразить.

Об этом сообщает "Форбс". Отмечается, что встроены два средства самозащиты PIDS и ECIPS. Европейские операторы F-16 начали устанавливать модернизированные пилоны несколько лет назад.

PIDS выбрасывает металлическую сечку и тепловые ловушки, чтобы подработать зенитные ракеты с радиолокационной и инфракрасной наводкой. Система MWS имеет 6 датчиков и компьютер. Они отслеживают информацию вокруг самолета и передают данные в систему управления противодействия Terma ALQ-213, расположенной в кабине пилота. Именно она регулирует самый эффективный отстрел ловушек.

ECIPS содержит средства пассивной защиты, включая систему помех AN/ALQ-162 для поражения радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетах AN/AAR-60 для запуска пассивной защиты.

Система защиты на F-16

Решение защиты поставлено на самолеты несколько лет назад

Портал "Дифэнс экспресс" назвал этот элемент "главной неожиданностью". Указывается, что к контейнеру можно подвесить вооружение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах по испытанию нового немецкого дрона в Украине. Он управляется и передает данные через оптоволоконный кабель.