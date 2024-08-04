"Лучше поздно, чем никогда": СМИ сообщили, сколько F-16 уже получила Украина

Поставка самолетов продлится больше года

В Украину 31 июля прибыли первые десять американских истребителей F-16. Всего страна должна получить 79 самолетов.

Об этом пишет The Economist в материале, который начинается с слов "лучше поздно, чем никогда". По данным издания, до конца 2024 года Украина должна получить еще 20 истребителей. Остальные самолеты, обещанные коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами, поступят партиями в течение 2025 года.

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил о большом разочаровании относительно того, сколько времени ушло на доставку самолетов в Украину. По его мнению, одной из причин задержки по предоставлению достаточного количества F-16 стала "жалкая" нехватка учебных мест для украинских пилотов, которую он связал с "политическим решением администрации президента США Джо Байдена".

Издание отмечает, что еще одним объективным фактором задержки было время, пошедшее на создание необходимой для F-16 инфраструктуры. Обслуживание этих западных истребителей сложнее, чем обслуживание их советских аналогов. Так что бортинженеров необходимо было готовить почти так же долго, как и пилотов.

The Economist предполагает, что в Украине уже работают "некоторые западные гражданские подрядчики". Отчасти проблему попытались решить переносом некоторых ремонтных работ и технического обслуживания в странах НАТО Польши и Румынии.

Также издание отмечает, что у нашей страны есть закаленные в боях пилоты, однако не все они в достаточной степени владеют английским языком, чтобы учиться максимально быстро и эффективно. При этом даже относительно устаревшие F-16 слишком сильно отличаются и сложнее в управлении по сравнению с советскими МиГ-29 и Су-27.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую партию истребителей F-16. В то же время официально о поступлении этих самолетов не сообщалось.

Ранее "Телеграф" писал, что США согласились вооружить истребители F-16, которые передадут Украине, ракетами американского производства. Также к самолетам предоставят другое современное вооружение.