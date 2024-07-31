Украина уже испытала F-16 в бою? СМИ пишут о первой миссии истребителей

Самолеты F-16 могли приступить к боевому дежурству

Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но и уже испытать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники. По его данным, американские истребители пока были использованы лишь как элемент противовоздушной обороны.

В Украине поступление истребителей не подтверждали, но сообщение о вероятной первой миссии истребителей представители Воздушных сил опровергать тоже не стали.

Всего Украина рассчитывает получить 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. К обучению персонала и обслуживанию также привлечены США и Великобритания.

Как известно, 31 июля в западных СМИ появилось сообщение о получении первых самолетов F-16, а потом в украинском сегменте сети было распространено нечеткое изображение, на котором, как утверждалось, изображен истребитель этого типа в небе Украины.

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук отметил, что на снимке изображен самолет F-16 Block A, подразумевая первое поколение или базовую модификацию истребителей. Других F-16 на вооружении стран-доноров не было.

Стоит отметить, что первое поколение F-16 может быть поставлено в один ряд с самолетами Су-27 и Миг-29. Новые версии прошли глубокую модернизацию, что делает их сопоставимыми по возможностям с Су-35, однако Украина их не получит.

Несмотря на это, даже старые F-16 могут использовать широкий спектр новейшего западного вооружения, поэтому украинским военных не придется исхитряться, чтобы адаптировать его под самолеты советского образца.

Как известно, информация о прибытии западных истребителей поступила на фоне масштабной дроновой атаки, в ходе которой силы ПВО смогли перехватить 89 беспилотников и одну ракету. Ни один беспилотник своих целей не достиг.