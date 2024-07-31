Україна вже випробувала F-16 у бою? ЗМІ пишуть про першу місію винищувачів

Літаки F-16 могли приступити до бойового чергування

Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на свої джерела. За його даними, американські винищувачі поки що були використані лише як елемент протиповітряної оборони.

В Україні надходження винищувачів не підтверджували, але це повідомлення представники Повітряних сил спростовувати теж не стали.

Загалом Україна розраховує отримати 79 F-16 із Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. До навчання персоналу та обслуговування також залучено США та Великобританію.

Як відомо, 31 липня у західних ЗМІ з’явилося повідомлення про отримання перших літаків F-16, а потім в українському сегменті мережі було поширене нечітке зображення, на якому, як стверджувалося, зображено винищувач цього типу в небі України.

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук зазначив, що на знімку зображено літак F-16 Block A, маючи на увазі перше покоління або базову модифікацію винищувачів. Інших F-16 на озброєнні країн-донорів не було.

Варто зазначити, що перше покоління F-16 може бути поставлене в один ряд із літаками Су-27 та Міг-29. Нові версії пройшли глибоку модернізацію, що робить їх порівнянними за можливостями із Су-35, проте Україна їх не отримає.

Попри це, навіть старі F-16 можуть використовувати широкий спектр найновішого західного озброєння, тому українським військовим не доведеться хитрувати, щоб адаптувати його до літаків радянського зразка.

Як відомо, інформація про прибуття західних винищувачів надійшла на тлі масштабної дронової атаки, в ході якої сили ППО змогли перехопити 89 безпілотників та одну ракету. Жоден безпілотник своїх цілей не досяг.