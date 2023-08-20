Американські винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо про найпоширеніший бойовий літак світу

Чим хороші американські літаки

У середу, 31 липня, стало відомо, що в Україну прибула перша партія американських винищувачів F-16. Вони повинні забезпечити трохи більше можливостей та дати невелику перевагу перед росіянами.

Проте наразі кількість літаків невелика. "Телеграф" вирішив нагадати читачам, що собою представляють винищувачі F-16.

Літак це далеко не новий і вперше потрапив на озброєння США в далекому 1978 і з того часу стоять або стояли на озброєнні близько 30 країн світу. Спочатку виробництво займалася компанія General Dynamics, проте з 1993 року вона продала свій авіабудівний бізнес компанії Lockheed Martin.

Станом на 2018 рік їх було вироблено понад 4,5 тисячі штук, що робить F-16 найпоширенішим бойовим літаком у світі. Попри вельми поважний вік, літак все ще не втратив актуальності у наші дні завдяки величезній кількості модифікацій та доступного новітнього озброєння.

При цьому ці літаки застосовувалися чи не у всіх сучасних конфліктах і є задокументовані свідоцтва про 65 повітряних боїв проти радянських/російських літаків. Примітно, що у всіх з них F-16 виходив переможцем.

Характеристики F-16

розмах крил — 9,45 м (збільшується до 10, якщо на кінцях крил прикріплені ракети);

максимальна злітна вага – 21,7 тонни;

корисне навантаження – 8,7-8,8 тонни залежно від двигуна;

двигун – 7,7 тисячі кгс без форсажу, 13,1 тисячі кгс з форсажем;

бойовий радіус – залежно від навантаження від 1,3 до 1,7 тисячі кілометрів;

максимальна швидкість — 2178 км/год на висоті 12 200 м

Озброєння у всіх західних літаків загалом схоже, для F-16 це 20-мм шестиствольна гармата M61A1, а також всілякі керовані та вільнопадні бомби та ракети різних типів, які можуть бути розміщені на 9 точках кріплення.

Нагадаємо, крім американських F-16, наша країна також може отримати шведські Gripen. "Телеграф" розповідав про те, що це за літаки та чим відрізняються від інших західних аналогів.