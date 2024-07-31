Чітко у строк: в Україну прибули перші винищувачі F-16 - ЗМІ

Для обслуговування кожного літака потрібно від восьми до 14 осіб

Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами.

Про це повідомило видання Bloomberg. Згідно з інформацією джерел агенції, кількість літаків невелика.

"Кінцевий термін для передачі військових літаків американського виробництва був кінець липня, і він був дотриманий, за словами людей, знайомих з цим питанням. За їх словами, кількість винищувачів невелика", — йдеться в повідомленні.

Також за словами співрозмовників видання, незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

Водночас у мережі вже публікують фото нібито першого винищувача у небі над Україною.

До слова, підготовка українських пілотів почалася в серпні минулого року на авіабазі Скрідструп на півдні Данії, але мовний бар’єр і прогалини у знаннях західних технік польоту сповільнили процес. Лише в січні 2024 року українські пілоти були готові до польотів.

Окрім пілотів, підготовку отримали ще близько 50 українських техніків, які проходили навчання в Данії для підтримки та ремонту реактивних літаків і поводження з їхніми озброєннями, враховуючи, що F-16 настільки складний, що зазвичай для обслуговування кожного з них потрібно від восьми до 14 осіб.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло про те, що Україна має отримати перші винищувачі F-16 влітку, але лише шість штук з 45 обіцяних. І до цього часу підготовку нібито пройдуть лише 12 пілотів.

Раніше "Телеграф" писав, що винищувачі F-16, які невдовзі отримає українська армія від західних партнерів, повинні забезпечити трохи більше можливостейта та дати невелику перевагу перед росіянами. Але докорінно ситуація не зміниться.