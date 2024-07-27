F-16 в небі над Україною: скільки літаків отримаємо вже цього року, розповів експерт

На підготовку пілотів потрібно не менше пів року

До кінця 2024 року Україна отримає 12 винищувачів F-16 від партнерів. Водночас кількість наступних поставок залежатиме від підготовки пілотів.

Про це розповів колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап, пише РБК-Україна.

За його словами, стандартну ескадрилью у складі 12 одиниць винищувачів будуть обслуговувати перші 20 пілотів.

"Думаю, цього року отримаємо літаки у конфігурації 6+6. У принципі, можливо, і до 18 літаків, але це означає дуже велике навантаження. Оскільки пілотам треба піднімати винищувачі під час повітряних атак, саджати на інший аеродром. Тому виходячи з кількості пілотів, схиляюся все ж таки до 12 літаків", – розповів експерт.

Тобто основне питання кількості винищувачів F-16, які Україна отримає цього року, залежить від рівня обслуговування та складності експлуатації.

Наступні ж поставки літаків цього типу, перш за все, залежать від підготовки льотного складу. А з цим наразі, за словами Криволапа, ситуація не дуже зрозуміла. Водночас в Румунії відкрилася тренувальна база, куди завозять симулятори і готуються до навчання пілотів. Але в Нідерландах, які передають літаки для навчання, центр ще не запрацював на повну.

"А на підготовку потрібно не менше пів року. Хоча якщо туди відправлять пілотів без бойового досвіду, вона може тривати не менше ніж 9 місяців", — додав Криволап.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, коли Україна нарешті застосує F-16 на фронті.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента розповіли, чи відмовилась Україна від планів отримати літаки Gripen.