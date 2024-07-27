Укр

F-16 в небе над Украиной: сколько самолетов получим уже в этом году, рассказал эксперт

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
F-16 Новость обновлена 27 июля 2024, 12:49
F-16. Фото Колаж Телеграфу

На подготовку пилотов нужно не менее полугода

До конца 2024 Украина получит 12 истребителей F-16 от партнеров. В то же время, количество последующих поставок будет зависеть от подготовки пилотов.

Об этом рассказал бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап, пишет РБК-Украина.

По его словам, стандартную эскадрилью в составе 12 единиц истребителей будут обслуживать первые 20 пилотов.

"Думаю, в этом году получим самолеты в конфигурации 6+6. В принципе, возможно, и до 18 самолетов, но это означает очень большую нагрузку. Поскольку пилотам нужно поднимать истребители во время воздушных атак, сажать на другой аэродром. Поэтому исходя из количества пилотов, склоняюсь все же к 12 самолетам", – рассказал эксперт.

То есть, основной вопрос количества истребителей F-16, которые Украина получит в этом году, зависит от уровня обслуживания и сложности эксплуатации.

Последующие же поставки самолетов этого типа, до этого всего, зависят от подготовки летного состава. А с этим, по словам Криволапа, ситуация не очень ясна. В то же время в Румынии открылась тренировочная база, куда завозят симуляторы и готовятся к обучению пилотов. Но в Нидерландах, которые передают самолеты для обучения, центр еще не заработал по полной.

на подготовку нужно не менее полугода. Хотя если туда отправят пилотов без боевого опыта, она может длиться не менее 9 месяцев", — добавил Криволап.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Украина наконец-то применит F-16 на фронте.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента рассказали, отказалась ли Украина от планов получить самолеты Gripen.

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#Украина #Истребитель F-16 #F-16 #Война с РФ