F-16 в небе над Украиной: сколько самолетов получим уже в этом году, рассказал эксперт

На подготовку пилотов нужно не менее полугода

До конца 2024 Украина получит 12 истребителей F-16 от партнеров. В то же время, количество последующих поставок будет зависеть от подготовки пилотов.

Об этом рассказал бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап, пишет РБК-Украина.

По его словам, стандартную эскадрилью в составе 12 единиц истребителей будут обслуживать первые 20 пилотов.

"Думаю, в этом году получим самолеты в конфигурации 6+6. В принципе, возможно, и до 18 самолетов, но это означает очень большую нагрузку. Поскольку пилотам нужно поднимать истребители во время воздушных атак, сажать на другой аэродром. Поэтому исходя из количества пилотов, склоняюсь все же к 12 самолетам", – рассказал эксперт.

То есть, основной вопрос количества истребителей F-16, которые Украина получит в этом году, зависит от уровня обслуживания и сложности эксплуатации.

Последующие же поставки самолетов этого типа, до этого всего, зависят от подготовки летного состава. А с этим, по словам Криволапа, ситуация не очень ясна. В то же время в Румынии открылась тренировочная база, куда завозят симуляторы и готовятся к обучению пилотов. Но в Нидерландах, которые передают самолеты для обучения, центр еще не заработал по полной.

"А на подготовку нужно не менее полугода. Хотя если туда отправят пилотов без боевого опыта, она может длиться не менее 9 месяцев", — добавил Криволап.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Украина наконец-то применит F-16 на фронте.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента рассказали, отказалась ли Украина от планов получить самолеты Gripen.