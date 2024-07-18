"Узкое место уже не борта": Арахамия назвал проблему, связанную с использованием F-16

Бельгия, Нидерланды, Дания и другие партнеры Украины пообещали уже в два раза больше самолетов, чем Украина имеет обученных пилотов

У Украины сейчас есть дефицит подготовленных пилотов для западных истребителей. Партнеры пообещали Украине предоставить гораздо больше американских самолетов F-16, чем у нее подготовленных пилотов для этих истребителей.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в эфире национального телемарафона. Он отметил, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие партнеры Украины пообещали уже в два раза больше самолетов, чем Украина имеет обученных пилотов и инженеров для обслуживания этих истребителей.

Кроме того, Арахамия заявил, что не стоит критиковать не слишком высокие темпы поставок самолетов, поскольку на самом деле это реально рекордные сроки. В мирное время самолеты передают в течение пяти или шести лет, в то время как в случае с Украиной уложились в один год.

"Сейчас количество обещанных нам бортов… уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место — уже не борта, а люди… В этом вопросе продолжается работа на самом высоком политическом уровне, в частности, о это не стесняется просить другие страны президент Владимир Зеленский", – отметил депутат.

Напомним, что в США заявили, что Украина уже в ближайшее время получит от США эскадрилью современных истребителей F-16. Точные данные назвать невозможно, поскольку есть соображения безопасности.

Также Байден подтвердил, что Дания и Нидерланды передают самолеты Украине, поэтому можно ожидать использования первых F-16 на фронте уже летом. Кроме этого, в Белом доме поблагодарили Бельгию и Норвегию за дополнительные самолеты для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский назвал количество F-16, которое получит Украина от Нидерландов.