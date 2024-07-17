Укр

Дожали? Украина получит десятки F-16 от одной европейской страны

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Греция имеет много старых F-16 Block-30 Новость обновлена 17 июля 2024, 06:57
Греция имеет много старых F-16 Block-30. Фото Greece Air Force

Греция задумала масштабную модернизацию авиапарка, благодаря которой Украина может получить самолеты

Похоже, Украина может получить десятки американских истребителей от страны, которая ранее активно отказывалась их передавать. Греция планирует в ближайшее время вывести из эксплуатации не менее 32 старых истребителей F-16 Block-30, а затем передать их Украине.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на информированные источники. Греция планирует взяться за модернизацию и пополнение истребительного авиапарка.

В частности, 82 истребителя F-16 будут модернизированы в новейшую версию Block-70. Кроме того, Афины планируют приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale, а профильный комитет Конгресса США уже разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

Относительно 32 самолетов F-16 Греция предпочитает сначала передать их в США, где они пройдут модернизацию и будут переданы Украине. Однако Военно-воздушные силы Греции озабочены тем, чтобы передача самолетов не создала стране проблем.

"Продажа 32 F-16… создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны… Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и более дорогими истребителями", – сказал изданию представитель ВВС.

Напомним, что в США заявили, что Украина уже в ближайшее время получит от США эскадрилью современных истребителей F-16. Точные данные назвать невозможно, поскольку есть соображения безопасности.

Также Байден подтвердил, что Дания и Нидерланды передают самолеты Украине, поэтому можно ожидать использования первых F-16 на фронте уже летом. Кроме этого, в Белом доме поблагодарили Бельгию и Норвегию за дополнительные самолеты для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский назвал количество F-16, которое получит Украина от Нидерландов.

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#Украина #Греция #Война #Истребитель #Истребитель F-16 #F-16