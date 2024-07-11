"Эскадрильи самолетов": Белый дом сделал официальное заявление о предоставлении Украине F-16

Дания и Нидерланды передают самолеты, Украина получит эскадрилью истребителей

Украина уже в ближайшее время получит от США эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16. Точные данные назвать невозможно, поскольку есть соображения безопасности.

Об этом официально заявил Белый дом 10 июля. Отмечается, что обеспечение и вооружение истребителей возьмут на себя партнеры Украины.

"Мы привержены дальнейшему укреплению воздушного потенциала Украины, который будет включать в себя эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16. Коалиция намерена поддержать их обеспечение и вооружение, а также дальнейшее обучение пилотов для повышения оперативной эффективности", — заявили в Белом доме.

Также Байден подтвердил, что Дания и Нидерланды передают самолеты Украине, поэтому можно ожидать использования первых F-16 на фронте уже летом. Кроме этого, в Белом доме поблагодарили Бельгию и Норвегию за дополнительные самолеты для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский назвал количество F-16, которое получит Украина от Нидерландов.

Напомним, 18 августа 2023 года в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания. При этом в Копенгагене сообщили, что обучение пилотов начнется уже в конце августа.