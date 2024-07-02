"Мы уже это проходили": Притула назвал основную проблему для F-16 в Украине

Для врага эти истребители станут целью №1

Первые самолеты F-16 появятся в Украине уже этим летом и у общества в связи с этим очень большие ожидания. Однако они вряд ли смогут коренным образом повлиять на ход событий на фронте.

Такое мнение высказал волонтер и общественный деятель Сергей Притула в интервью "УП". Он подчеркнул, что F-16 – это не панацея, к тому же точно неизвестно, сколько именно бортов Украина получит этим летом. Кроме того, сами самолеты нужно охранять

"F-16 как часть общей системы обороны – это, конечно, очень круто. Но сказать, что они будут играть решающую роль, у меня, извините, язык не поворачивается. Плюс я очень хочу пожелать максимально удачи и стальных нервов пилотам, которые будут управлять F-16. Потому что для врага это будет по приоритету цель №1 в украинском воздухе", — отметил Притула.

Он напомнил, что так же было и с танкистами, когда россияне охотились на Abrams и Leopard. Такая же ситуация будет и с F-16.

"Подбить Leopard для россиян было что-то вроде показать величие. Шиза полная, словом. И, к сожалению, то же будет касаться F-16", — констатировал волонтер.

Как сообщал "Телеграф", аналитики Института изучения войны (ISW) указали на то, что перед получением F-16 ВСУ ослабляют российскую противовоздушную оборону. В случае успеха это позволит Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе.