Применение F-16 для ударов по РФ: Столтенберг сделал важное заявление

F-16 не приведет к вовлечению третьей стороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз высказался по поводу применения истребителей F-16 Украиной для ударов по территории России и обороны. Североатлантический альянс (НАТО) не видит в этом эскалации войны или втягивания в нее третьей стороны.

Об этом он заявил в Брюсселе 13 июня перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Альянса.

"НАТО не считает применение оружия Альянса, включая F-16, на территории России эскалацией", — сказал Столтенберг.

Заметим, что ранее ряд стран НАТО, включая Великобританию, никогда не вводили ограничений на использование поставляемого Киеву оружия. По словам Генсека, это касается и запретов бить по территории РФ.

Также недавно свою позицию высказал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что по-прежнему есть ограничения в районах, по которым Америка разрешила наносить удар. Байден не боится угроз российского президента Владимира Путина ответить союзникам Украины на это разрешение, но считает его опасным.

Напомним, что во время вышеуказанной конференции Столтенберг заявил, что помощь Китаю играет ключевую роль в войне России против Украины. За прошлый год 90% импортированной РФ микроэлектроники поступило из КНР.

Ранее "Телеграф" писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул претензии НАТО и напомнил о "ядерке". Все из-за передачи Украине F-16.