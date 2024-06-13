Застосування F-16 для ударів по РФ: Столтенберг зробив важливу заяву

F-16 не призведе до втягнення третьої сторони

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вчергове висловився щодо застосування винищувачів F-16 Україною для ударів по території Росії та оборони. Північноатлантичний Альянс (НАТО) не вбачає в цьому ескалації війни чи втягнення у неї третьої сторони.

Про це він заявив в Брюсселі 13 червня перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"НАТО не вважає застосування зброї Альянсу, включаючи F-16, на території Росії ескалацією", — сказав Столтенберг.

Зауважимо, що раніше ряд країн НАТО, включаючи Велику Британію, ніколи не вводили обмежень на використання зброї, яка постачалася Києву. За словами Генсека, це стосується й про заборони бити по території РФ.

Також нещодавно свою позицію висловив президент США Джо Байден. Він наголосив, що, як і раніше, є обмеження в районах, за якими Америка дозволила завдавати удар. Байден не боїться погроз російського президента Володимира Путіна відповісти союзникам України на цей дозвіл, але вважає його небезпечним.

Нагадаємо, що під час вище вказаної конференції Столтенберг заявив, що допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з КНР.

Раніше "Телеграф" писав, що глава МЗС РФ Сергій Лавров висунув претензії НАТО і нагадав про "ядерку". Все через передачу Україні F-16.